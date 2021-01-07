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11:15

Роспотребнадзор уведомил о стабилизации COVID-обстановки в России

фото ЗакС политика Роспотребнадзор уведомил о стабилизации COVID-обстановки в России

В Роспотребнадзоре заверили: эпидемиологическая ситуация в России, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, стабилизировалась, темпы роста заболеваемости постепенно "успокаиваются".

"Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9", - следует из сообщения надзорного ведомства.

В новогодние дни ежесуточное тестирование держится на отметке 244,8 на 100 тысяч населения, при необходимой в 200,0 на 100 тысяч граждан.

Кроме того, сократилось и число регионов, в которых превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, - с 63 до 43.

Добавим, на сегодняшний день известно о более 3,3 млн россиян, подхвативших COVID-19 с начала пандемии, излечились свыше 2,6 млн человек, скончались - почти 60 тысяч граждан.

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