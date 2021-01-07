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14:38

Мурманские власти одарили детей "взрывными" подарками: родители жалуются на опасные фонари

фото ЗакС политика Мурманские власти одарили детей "взрывными" подарками: родители жалуются на опасные фонари

В Мурманской области родители делятся в соцсетях фотографиями "взрывоопасных" подарков, врученных одарённым детям в канун Нового года от лица регионального правительства. О массовой проблеме, с которой столкнулись местные жители, поведала "Новая газета".

Дело в том, что подаренные детям походные диско-фонарики имеют тенденцию к хаотичному "самоподрыву".

"Новая" пишет, что администрация Мурманской области изначально объявляла тендер на закупку подарков для 3900 одарённых школьников совокупной стоимостью 11,5 млн рублей.

Первое сообщение об опасном фонарике появилось ещё 29 декабря "ВКонтакте": своими впечатлениями от презента поделилась мурманчанка Ольга Дирингер.

"Сегодня ночью что-то бабахнуло, и хорошо, что в гостиной никого не было. Мы с мужем пошли смотреть, а там все в пластмассовых мелких и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате. Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом, и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки, словно семечки", - отчиталась женщина, прикрепив фото с места "инцидента".

По прошествии недели в интернете появилось ещё несколько подобных сообщений от обеспокоенных родителей. В комментариях к постам отмечается также, что подобные проблемы встречаются и у подарков, врученных детям от лица одной из крупных промышленных корпораций. Речь снова идёт о китайских фонариках, которые без проблем можно найти на AliExpress стоимостью порядка 500 рублей за штуку. Во всех случаях они становились опасной "хлопушкой" в ходе зарядки.

Добавим, в разговоре с изданием "Подъем" пресс-секретарь губернатора Мурманской области Любовь Дубова уведомила, что на сегодняшний день известно о двух случаях взрыва фонариков. Одно изделие уже отправили на экспертизу.

"Власти региона на это отреагировали. Оба фонарика взорвались на зарядке. Один из них отправлен на экспертизу к поставщику, второй женщина выбросила. Все необходимые документы на эти фонарики были", - поделилась Дубова.

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Фото: Ольга Дирингер / "ВКонтакте"

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