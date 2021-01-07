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7 января, 17:07

Граница России с Финляндией останется закрытой до февраля

фото ЗакС политика Граница России с Финляндией останется закрытой до февраля

Финское руководство приняло решение пролонгировать срок действия ограничений, установленных на границе с Россией из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Граждане РФ не смогут посетить скандинавскую страну вплоть до 9 февраля. Разрешение на пересечение границы смогут получить лишь некоторые категории россиян: в случае, если член их семьи является гражданином ЕС; если возникли неотложные обстоятельства (болезнь, рождение ребёнка); если имеющаяся в собственности недвижимость в Финляндии нуждается в срочном ремонте.

"Пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем решение [об ограничениях на границе] необходимо продлить до 9 февраля", - уведомили в пресс-службе правительства Финляндии.

Напомним, обе страны решили ограничить сообщение друг с другом ещё в марте 2020 года после того, как ВОЗ объявила глобальную пандемию COVID-19.

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