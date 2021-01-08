За сутки петербургские спасатели сняли со льда более 100 горожан

Невзирая на неоднократные предупреждения МЧС, петербуржцы всё равно стремятся прогуляться по замёрзшим поверхностям городских водоёмов: минувшим днём спасатели сняли с опасной поверхности свыше 100 человек. Запрет на выход на застывшую воду, напомним, введён до 15 января.

В петербургском управлении МЧС отчитались, что накануне со льда Невы у проспекта Обуховской Обороны на берег доставили двоих детей, с которыми провели назидательную беседу.

На речке Глухарке на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов по льду бродили более 100 граждан.

Вновь спасатели взывают к разумности петербуржцев, призывая их не рисковать своими жизнями и отказаться от прогулок по затвердевшим водным поверхностям и напоминая, что это действие может обернуться административным штрафом.