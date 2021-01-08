Умер создатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников

Скончался учредитель косметических брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников, информирует РБК, ссылаясь на соответствующее заявление его пресс-секретаря. Причина смерти 61-летнего предпринимателя не уточняется.

Известно лишь, что Трубников умер днём ранее, 7 января, в своём подмосковном доме. Более о его кончине ничего не известно.

Бизнесмен основал бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году, а через шесть лет появилась марка Natura Siberica, в 2012-м Трубников запустил одноименную розничная сеть, в которую на сегодняшний день входят свыше 55 магазинов по всей стране. Ещё 39 точек открыты под брендом Organic Shop.

Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по сведениям РБК, составила 14 млрд рублей.