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13:59

Прорыв трубы оставил жителей Васильевского острова без отопления

фото ЗакС политика Прорыв трубы оставил жителей Васильевского острова без отопления

Обитатели нескольких домов на Васильевском острове временно лишились отопления из-за аварии на теплосети, информирует "Петербургский дневник".

По сведениям издания, как минимум батареи остывают в квартирах на улице Нахимова, 3/3.

В АО "Теплосети" в свою очередь известили, что под отключение тепла попал вовсе не один дом, а несколько. Причина тому - коммунальная авария. Дефект сети выявили на трубопроводе у дома №30 по Наличной улице. Теплоэнергетики ведут работы на линии и обещают восстановить горячее водоснабжение уже к вечеру.

"Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 19:30, 8 января", - уточнили в пресс-службе АО "Теплосеть".

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