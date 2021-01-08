Генпрокуратуре удалось остановить волну фейков о коронавирусе

По сравнению с началом пандемии количество фейков о коронавирусной инфекции, распространявшихся в интернете, свелось почти к нулю: соответствующим результатом удовлетворены в Генеральной прокуратуре, делится ТАСС.

Сейчас недостоверные известия о пандемии в России в сети появляются крайне редко, поэтому блокироваться их приходится не так часто, как ранее. Это говорит о том, что россияне получили необходимый "багаж" знаний об инфекции, способах её профилактики и лечения.

Пик COVID-фейков пришёлся на весну 2020 года, после чего волна "слухов" начала постепенно сходить на нет.

Наиболее частыми сюжетами лживых новостей становились сокрытие властями и медорганизациями реальных масштабов распространения опасного заболевания и человеческих жертвах, переброска военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города для введения жёсткого антивирусного карантина, и, наконец, то, что COVID-19 - это миф.