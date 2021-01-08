18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:59

Генпрокуратуре удалось остановить волну фейков о коронавирусе

фото ЗакС политика Генпрокуратуре удалось остановить волну фейков о коронавирусе

По сравнению с началом пандемии количество фейков о коронавирусной инфекции, распространявшихся в интернете, свелось почти к нулю: соответствующим результатом удовлетворены в Генеральной прокуратуре, делится ТАСС.

Сейчас недостоверные известия о пандемии в России в сети появляются крайне редко, поэтому блокироваться их приходится не так часто, как ранее. Это говорит о том, что россияне получили необходимый "багаж" знаний об инфекции, способах её профилактики и лечения.

Пик COVID-фейков пришёлся на весну 2020 года, после чего волна "слухов" начала постепенно сходить на нет.

Наиболее частыми сюжетами лживых новостей становились сокрытие властями и медорганизациями реальных масштабов распространения опасного заболевания и человеческих жертвах, переброска военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города для введения жёсткого антивирусного карантина, и, наконец, то, что COVID-19 - это миф.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 С особняка Кирштена сняли строительные леса: там разместится дом детского творчества "Измайловский"

17:30 Активисты Центрального района самостоятельно залили каток в Овсянниковском саду

16:25 В Ленобласти разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

15:50 Росгвардия потратила более 2 млрд рублей на автотехнику и средства для разгона митингов

14:59 Генпрокуратуре удалось остановить волну фейков о коронавирусе

13:59 Прорыв трубы оставил жителей Васильевского острова без отопления

13:21 Карельским школьникам продлили каникулы и дистанционку

12:26 К дневной уборке Петербурга от осадков и гололедицы привлекли свыше 800 единиц техники

11:30 COVID-19 подхватили ещё 23,6 тысячи россиян, из них 3017 - жители Петербурга

10:51 Умер создатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников

10:33 За сутки петербургские спасатели сняли со льда более 100 горожан

7 января, 18:00 "Повод для особой гордости": Депутат Госдумы Серова предлагает сделать День космонавтики выходным

7 января, 17:07 Граница России с Финляндией останется закрытой до февраля

7 января, 16:40 УФАС заинтересовалось деятельностью точки общепита на Рождественской ярмарке

7 января, 15:37 Петербургская полиция ищет вора, обокравшего институт РАН на Дворцовой набережной

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru