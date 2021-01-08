Росгвардия потратила более 2 млрд рублей на автотехнику и средства для разгона митингов

Руководимая генералом Виктором Золотовым Росгвардия в прошлом году потратила 2,59 млрд рублей на покупку техники, экипировки и специальных средств, используемых для разгона несанкционированных мероприятий. К соответствующим выводами пришло издание "МБХ медиа", проанализировавшее закупки силового ведомства на портале госзакупок.

Наибольшая сумма - почти 840 млн рублей - ушла на приобретение транспорта для перевозки личного состава.

Ещё 696,2 млн рублей у Росгвардии ушли на 279 автобусов ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ и УРАЛ.

Свыше 86 млн рублей было потрачено на 24 бронеавтомобиля "Есаул" и, наконец, на 56,7 млн купили бронированные автобусы "Федерал".

В совокупности 1,13 млрд рублей были вложены в защитную экипировку для нацгвардейцев. Это, например, бронежилеты девяти видов, различные шлемы, противогазы и другое "обмундирование".

Более 58 млн рублей стоили спецсредства - электрошокеры, перцовые баллончики, светошумовые и светозвуковые гранаты.

Всего в 2020 году Росгвардия заключила 42 договора-подряда на совокупную сумму 2,5 млрд рублей.