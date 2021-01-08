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16:25

В Ленобласти разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

фото ЗакС политика В Ленобласти разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

На территории Ленинградской области при взлёте с аэродрома в Гостилицах произошло крушение легкомоторного самолёта Piper-150, уведомляет Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, в катастрофе могли погибнуть трое человек.

В свою очередь Telegram-канал "База" сообщает, что в результате падения мог умереть пилот и двое находившихся на борту пассажиров. Есть сведения пострадавшем ребёнке.

В региональном управлении МЧС подтвердили факт крушения самолёта. На место выехали экстренные службы и сотрудники Следственного комитета.

Источники ТАСС в транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета в 47 регионе.

"База" приводит предварительный список погибших в катастрофе:

39-летний пилот Николай И.;

29-летняя Арина Б. 

Личность третьего погибшего пассажира устанавливается.

В Telegram-каналах сообщают, что Piper-150 разбился после столкновения с другим самолётом Cessna. Они оба выполняли тренировочные полеты. После столкновения Cessna удалось приземлиться.

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