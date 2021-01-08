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17:30

Активисты Центрального района самостоятельно залили каток в Овсянниковском саду

фото ЗакС политика Активисты Центрального района самостоятельно залили каток в Овсянниковском саду

Группа активистов Центрального района при поддержке Центра спорта совместными силами залили каток на спортивной площадке в Овсянниковском саду, о чём уведомили в своём паблике "ВКонтакте".

На помощь инициативным петербуржцам пришли брансбойт и лопаты. Сегодня вечером лёд на площадке зальют окончательно, а пока что его поверхность испещрена царапинами и неровностями, однако с каждой новой попыткой он будет становиться ровнее.

Начиная уже с завтрашнего дня каток будет доступен для всех желающих горожан.

В ближайшие несколько, дней, напомним, синоптики обещают, что в Петербург придут крещенские морозы.

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