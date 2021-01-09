У станций Рыбацкое и Царское село в 2021 году появятся перехватывающие парковки

В Смольном объявили о планах организовать и открыть две перехватывающих парковки в 2021 году, о чем пишет ТАСС со ссылкой на источник в КРТИ. Обе они будут примыкать к железнодорожным узлам: речь идет о станциях Царское село и Рыбацкое, причем во втором случае автомобилист сможет также пересесть на одноименную станцию метро, поскольку в Рыбацком совмещенный вокзал.

В Пушкине парковочное пространство займет площадь 2865 кв. метров и вместит 90 автомобилей, а в Рыбацком на огороженном участке площадью 6159 кв. метров смогут оставить личный транспорт 77 владельцев.

Отметим, что перед Новым годом перехватывающая парковка появилась возле станции метро "Проспект Большевиков". Помимо нее, в городе действуют еще 14 аналогичных объектов, позволяющих владельцу машины бесплатно поставить его и отправиться в центр на общественном транспорте.