Из-за разлива топлива в здании на Васильевском острове вспыхнул сильный пожар

В дореволюционном кирпичном промышленном здании на Кожевенной линии разгорелся сильнейший пожар. Дом на пересечении с Косой линией вспыхнул, как утверждается, после разлива нефтепродуктов. Площадь горения по первоначальным оценкам составила 80 кв. метров, но пламя, судя по опубликованной в Telegram-канале "Mash на Мойке" видеозаписи, стремительно разрастается.

"Пожар №1-бис в здании размерами 30 на 120 м (частично заброшенное, частично складское, принадлежность уточняется). Проводили перелив дизельного топлива (заправка модульной котельной), произошел розлив с последующим возгоранием на площади 80 кв. м. Здание одноэтажное", - цитирует ТАСС сообщение от спасательных служб.

Адрес здания - Косая линия В.О., 24/25.

UPD: 13:20 МЧС объявило о локализации пожара

Фото: скриншот с видео Mash