Активисты Шиеса объявили о прекращении протеста ввиду достигнутой цели

Участники протестного движения против строительства мусорного полигона на станции Шиес, остановившегося более года назад, заявили о том, что прекращают свою активность на местности. Во-первых, рассудили они, цель давно достигнута и землю в их же интересах рекультивируют, а, во-вторых, их нахождение на станции мешает работам.

"Призвать жителей МО "Урдомское" принять активное участие в общественных обсуждениях и публичных слушаниях по проекту Генерального плана МО "Урдомское", предусматривающему образование на Шиесе населенного пункта с зоной индивидуальной жилищной застройки", - в частности, говорится в заявлении инициативной группы "Чистая Урдома".

При этом из заявления следует, что на станции остаются другие активисты, от которых "Чистая Урдома" спешит отмежеваться. Их подписанты заявления призывают не мешать рекультивации.

Напомним, что борьба против свалки велась на Шиесе как минимум с 2018 года. В политологической среде считается, что именно своим "стоянием на Шиесе" граждане добились остановки проекта "Экотехнопарк", и, более того, отставки глав Архангельской области и республики Коми весной 2020 года тоже связаны с непопулярными действиями чиновников на станции.