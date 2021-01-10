В роддоме в Купчино ликвидировали прорыв трубы

В ночь на 10 января работники компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" справились с прорывом трубы, случившимся в родильном доме №16 на Малой Балканской улице, о чем сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Специалисты ремонтных бригад предприятия заменили около 3,5 м ненадежного трубопровода, провели диагностику нового участка сети. Подача тепла и ГВС (горячего водоснабжения) осуществляется в штатном режиме", - рассказали в "Теплосетях".

Во время субботней аварии в медицинском учреждении находились более ста рожениц, 51 ребенок и 30 сотрудников роддома.