В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных

С сегодняшнего дня, 10 января, на территории России начала действовать новая редакция закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", напоминает "Интерфакс". Правила обращения с наличными деньгами, а также некоторые правовые аспекты денежных переводов депутаты скорректировали в ушедшем году.

Отныне Росфинмониторинг берется за то, чтобы отслеживать любые действия с суммой, превышающей 600 тысяч рублей. Россиянин автоматически попадает в поле зрения ведомства при снятии таковой суммы с банкомата и, наборот, внесении ее на счет. В свою очередь, банки усиливают контроль над сделками с недвижимостью, если она продается более чем за 3 млн рублей, причем независимо от типа оплаты.

Наконец, пристально следить начинают за почтовыми переводами, если они превышают сумму 100 тысч рублей. Это же относится к операциям по выведению денег с баланса мобильного телефона.