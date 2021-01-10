Петербург дарит Карелии 17 потерявших актуальность троллейбусов

Руководство Петербурга по случаю столетия образования республики Карелия решило передать в распоряжение властей Петрозаводска 17 бывших в употреблении троллейбусов, о чем сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор Александр Беглов.

"Эти машины моделей ЗиУ-682 и БТЗ-52011 уже не востребованы на наших улицах, но находятся в хорошем техническом состоянии. Они смогут много лет прослужить нашим соседям", - считает чиновник.

Петербург же, по его словам, решает проблемы другого порядка, нуждаясь главным образом в троллейбусах с увеличенным автономным ходом. Беглов напомнил, что в ушедшем году парки пополнились 142 троллейбусами новейшего образца.

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