Петербургу дадут 173 млн рублей на повышение производительности труда

Петербургский бюджет получит федеральную субсидию в размере 173 млн рублей, о чем сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор Александр Беглов. Деньги пойдут на увеличение показателей производительности труда на городских предприятиях.

"Еще несколько выплат с 2021 по 2023 год помогут внедрить в городе новую современную модель кадрового центра. Наша задача - обеспечить для жителей как можно больше высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, а кадровый центр поможет петербуржцам уверенно ориентироваться на рынке труда", - рассудил Беглов.

Он сообщил и другую новость, касающуюся федеральных денег: Министерство спорта переведет сумму, которая пока не называется, спортивным школам и иным учреждениям.

"Средства пойдут на подготовку спортсменов для сборных и обустройство футбольных полей", - анонсировал Беглов.

По мнению губернатора, эта адресная помощь из центра позволит лучше распоряжаться "наследством" чемпионата мира по футболу 2018 года в виде большого количества построенных спортивных объектов.

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