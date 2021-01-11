МЧС требует сделать сигареты в России самозатухающими

МЧС совместно с Минздравом готовит документ, согласно которому табачные компании будут обязаны выпускать самозатухающие сигареты, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

"Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению", - пояснил Еникеев.

По его словам, утвердить подобный стандарт в России могут через два года.

Еникеев отметил, что в России множество пожаров начинаются из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения. Непотушенная попадает на постель, диваны или на пол, а температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 градусов, что приводит к возгораниям. Представитель МЧС напомнил, что самозатухающие сигареты были в СССР и сейчас широко распространены в странах Европы.