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11:59

За каникулы количество болеющих петербургских учителей и школьников сократилось на треть

фото ЗакС политика За каникулы количество болеющих петербургских учителей и школьников сократилось на треть

Эпидемиологическая обстановка в петербургских образовательных учреждениях за время новогодних праздников значительно улучшилась: количество болеющих ОРВИ и COVID-19 педагогов и учеников сократилось на треть, известили в городском комитете по образованию.

Ввиду болезни занятия вынуждены пропускать 2608 детей - то есть 0,5% от общего числа петербургских учащихся. В конце 2020 года было зафиксировано на 1069 болеющих школьников больше.

Из-за плохого самочувствия на рабочем месте вынужденно отсутствуют 1142 учителя, что составляет 3,4% от совокупного их количества. До новогодних каникул этот показатель был на 444 человека больше.

Также сообщается, что практически все классы, ушедшие на дистант, вернулись к учебе в очном формате. На сегодняшний день удалённо занимаются лишь 3 класса - 115 школьников.

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