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12:15

Оглашение приговора Азату Мифтахову перенесли на 18 января

фото ЗакС политика Оглашение приговора Азату Мифтахову перенесли на 18 января

Головинский суд Москвы перенес оглашение приговора по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова на 18 января, сообщает "Новая газета" в Telegram-канале.

Оглашение приговора было назначено на сегодня, 11 января, в 12:00. У здания суда собрались несколько десятков человек, дежурили полицейские, неподалеку был припаркован автозак. Причину переноса секретарь суда назвать отказалась.

Мифтахова обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у московского офиса "Единой России" в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули в помещение дымовую шашку.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента – единственное доказательство участия аспиранта МГУ.

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