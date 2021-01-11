Ленинградскую область и Финляндию свяжет благоустроенный экомаршрут

В нынешнем году между Ленинградской областью и Финляндией будет организована сеть пеших культурных, исторических и туристических экомаршрутов, информирует пресс-служба регионального правительства.

Кооперация между двумя странами будет первым совместно реализуемым проектом. Учредители нарекли его "Кюренниеми — культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэла Агриколы".

Маршрут пройдет вдоль берега Финского залива по мысу Кюренниеми. На всей его протяженности будут обустроены экотропы, паркинги и визит-центр для развития международного экотуризма. Кроме того, проект предполагает наличие мест для кемпинга со специально оборудованными местами для отдыха.

В дальнейшем в новом экопространстве намереваются проводить конференции, тематические встречи и семинары с участием экспертов из России и Финляндии.

Реализация проекта обошлась бюджетам стран в 424 тысячи евро.