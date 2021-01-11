Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на исследование препарата "Спутник-лайт"

Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний "лайт-вакцины" от коронавируса, на информацию обратил внимание ТАСС.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021 года", - указано в реестре.

В исследованиях примут участие 150 добровольцев, мероприятия пройдут в трех медицинских организациях: Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Ранее о "лайт-вакцине" заявлял президент Владимир Путин. По его словам, такой препарат будет действовать меньше, но даст возможность привить больше людей. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что иммунитет при введении "лайт-вакцины" будет сохраняться 3-4 месяца.