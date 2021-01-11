8 тысяч петербуржцев попали в больницу с коронавирусом и пневмониями в новогодние праздники

За время новогодних праздников с 31 декабря по 10 января в больницы Петербурга доставили 8 173 пациентов с коронавирусом и пневмониями, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

По данным Смольного, паралелльно с этим из стационаров были выписаны 7 785 человек. Сейчас лечение проходят 10 218 пациентов в 23 больницах, где развернуты в общей сложности 12 378 коек. Число свободных коек составляет 17,4% (2160 мест).

В Смольном отметили, что число госпитализаций за неделю незначительно снизилось – буквально на 0,17%. За последние сутки в больницах оказались 677 пациентов с коронавирусом и пневмониями, выписаны 459 человек.

Напомним, по данным оперштаба, за последние сутки коронавирусом заболели еще 3 тысячи петербуржцев.

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