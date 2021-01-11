С начала года в Петербурге и Ленобласти произошло свыше 2 тысяч ДТП, погибли 14 человек

С начала 2021 года, с 1 по 10 января, на дорогах Петербурга и Ленобласти случилось 2490 ДТП, из которых в 107-ми были пострадавшие, передаёт 78.ru информацию, озвученную старшим инспектором 5-го отдела управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, майором полиции Дмитрием Заставским.

Всего пострадавшими признаны 128 граждан, в том числе - 12 несовершеннолетних. Погибли 14 человек: 6 - на территории города на Неве, 8 - в 47 регионе. Составлено 11 983 протокола об административном правонарушении: к ответственности, в частности, привлечены 292 нетрезвых водителя, 136 из которых отказались проходить процедуру медосвидетельствования.

"Не все понимают, что надо соблюдать скоростной режим в зимний период, увеличивать дистанцию, потому что тормозной путь увеличивается в два раза", - подчеркнул Заставский.

Кроме того, добавил правоохранитель, за пренебрежение ПДД оштрафованы 1755 пешеходов.