УФАС установило, что при попустительстве КИО ресторан незаконно пользовался целым переулком

В декабре минувшего года петербургский Арбитраж признал законным вынесенное городским управлением ФАС решение о привлечении комитета имущественных отношений к ответственности за нарушение Закона о защите конкуренции.

Дело в том, что ещё в 2008 году комитет по управлению городским имуществом передал весь Филологический переулок в аренду ООО "Центр творческих встреч "Эльба", которое управляет банкетным залом и рестораном "Манеж", однако договор о предоставлении участка закончился в 2018 году, а КИО не стал просить организацию покинуть занимаемую территорию. "Эльба", в свою очередь, также не стало обращаться в комитет с прошением о продлении срока аренды. Кроме того, компания должна была облагородить местность.

На сегодняшний день в границах земельного участка находятся: автопарковка с ограниченным доступом, сам переулок, гараж, склад, газоны. При этом ни зона повышенной комфортности, ни какое-либо благоустройство создано не было. Переулок используется Центром для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно Земельному кодексу, право аренды земельного участка, пребывающего в государственной собственности, должно предоставляться на конкурсной основе.

"Таким образом, КИО создал преимущественные условия доступа к земельному участку (Филологический переулок) ООО "Центр творческих встреч "Эльба". Не предприняв действий по расторжению договора аренды с указанной организацией Комитет ограничил доступ к аренде госимущества иных заинтересованных лиц (нарушение ст.15 Закона о защите конкуренции). КИО было выдано предписание о необходимости освобождения земельного участка", - пояснили в УФАС.

Комитет попытался оспорить решение антимонопольщиков в Арбитраже, однако суд встал на сторону УФАС.