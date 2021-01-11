Суд арестовал петербуржца, отказавшегося надеть маску в торговом центре

Красносельский районный суд арестовал на двое суток петербуржца Андрея Павлова, который пришел в торговый комплекс без маски, сообщает объедиенная пресс-служба городских судов.

28 декабря Павлов пришел за покупками в ТК "Ракита" без средств индивидуальной защиты, которые предписано носить из-за эпидемии коронавируса в городе. Полицейские потребовали от него предъявить документы и пройти с ними для оформления протокола за нарушение. Павлов отказался, сопротивлялся правоохранителем, попытался сбежать от них, но безуспешно.

В итоге на Павлова оформили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции). В ходе разбирательства он признал свою вину.