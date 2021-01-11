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16:29

В Госдуму внесли законопроект о госзащите для всех сотрудников МВД и Росгвардии

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о госзащите для всех сотрудников МВД и Росгвардии

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается распространить меры госзащиты на всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки, документ опубликован на сайте думы.

Авторы законопроекта предложили внести изменения в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Пока, согласно ему, госзащите подлежат прокуроры, следователи, сотрудники ФСБ, уголовно-исполнительной системы, органов госохраны, таможни, налоговых, антимонопольных органов и другие. 

При этом сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР для госзащиты нужно соблюдать ряд условий: например, участвовать в оперативно-розыскной или следственной деятельности, охране правопорядка, исполнении приговоров судов, борьбе с терроризмом и вооруженной преступностью. Депутаты считают, что эти требования ставят правоохранителей в неравное положение по отношению к сотрудниками других органов.

Предложенные поправки дадут возможность применять меры госзащиты "в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки", отметили депутаты.

 

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16:29 В Госдуму внесли законопроект о госзащите для всех сотрудников МВД и Росгвардии

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