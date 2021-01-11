Беглов поручил увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге до сотни

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с членами правительства города поручил развернуть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, сейчас при поликлиниках работают 70 прививочных пунктов. Он отметил, что в общей сложности должно быть открыто более сотни пунктов.

Также на совещании обсудили организацию дополнительных пунктов вакцинации на крупных предприятиях. Комитет по промышленной политики проверил возможность организовать вакцинацию на 61 предприятии. Выяснилось, что на шести такие пункты уже созданы, еще 40 компаний имеют возможность их организовать. Сотрудников других 15 предприятий будут прививать в поликлиниках и частных центров.

По данным Смольного, на 11 января привились 13 692 петербуржца, из них оба компонента вакцины ввели 384. В Петербург поступило 22 692 дозы препарата, до конца января ожидается еще порядка 88 тысяч. Бесплатные лекарства в дни новогодних праздников получили более 21 тысячи пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому.

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