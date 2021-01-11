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17:59

"Ленэнерго" опубликовало перечень подстанций, на которых можно размещать граффити

фото ЗакС политика "Ленэнерго" опубликовало перечень подстанций, на которых можно размещать граффити

Компания "Ленэнерго" представила список из 43 трансформаторных подстанций, на которых уличным художникам разрешено самовыражаться. Документ получил в ответ на свой запрос петербургский депутат Денис Четырбок. Перечень публикует "Фонтанка".

В "Ленэнерго" заявили, что не выступают против граффити, однако одобряют лишь творчество, оформленное согласно букве закона. В противном случае компании приходится своими силами устранять нелегитимные изображения.

В связи с тем, что у организации нет ресурсов для поддержания граффити в надлежащем состоянии, соответствующая функция возлагается на его автора.

Напомним, в конце ноября Четырбоку удалось договориться с комитетом по градостроительству и архитектуре о том, чтобы в городе наконец появились специально отведенные для граффити и стрит-арта места, для которых бы не требовалось превентивно согласовывать появление рисунков.

Четырбок, напомним, активно выступает за легализацию уличного искусства. До 1 февраля в Петербурге действует инициированный им "мораторий" на закрашивание объектов стрит-арта. Депутат надеется, что к этому времени вступит в силу новый закон, который создаст дополнительные возможности для художников.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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