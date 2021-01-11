Псковский театр драмы вошел в состав Александринки

Псковский академический театр драмы имени Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринский театр), сообщили в правительстве Псковской области.

Теперь псковский театр работает на правах филиала. Вместе с тем ему вернули историческое название – Народный дом имени Пушкина.

Идея объединения Псковского театра драмы с Александринским не раз обсуждалась на совещаниях с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Осенью 2020 года это решение поддержала министр культуры Ольга Любимова.