Петербургского врача оштрафовали за присвоение "ковидных" выплат подчинённых

Фрунзенский райсуд Петербурга прекратил уголовное преследование заведующей женской консультацией Светланы Серовой, ранее обвиняемой в превышении должностных полномочий, уведомляет объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Начальница медучреждения, как говорится в материалах дела, собрала с подчинённых часть денег, которые они должны были получить в качестве стимулирующих выплат за работу с COVID-больных. Серова таким образом "обогатилась" на 45 тысяч рублей, которым нашла применение по своему усмотрению.

"В материалах уголовного дела имеются сведения от потерпевших, в которых они заявили, что Серова возместила им ущерб в полном объёме, претензий к ней не имеют, не возражают против прекращения уголовного дела в отношении Серовой с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Серовой прекратил", - следует из комментария городской судебной пресс-службы.

Врача в итоге оштрафовали на 40 тысяч рублей.