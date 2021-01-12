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9:23

В праздничные дни в ходе рейдов были закрыты 15 игнорировавших COVID-предписания точек общепита

фото ЗакС политика В праздничные дни в ходе рейдов были закрыты 15 игнорировавших COVID-предписания точек общепита

В ходе новогодних рейдов, прошедших с 30 декабря по 10 января, власти пресекли деятельность 15 точек общественного питания, нарушавших установленные Смольным ужесточенные COVID-правила, уведомил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Было выявлено потенциально около 300 предприятий, которые могли нарушать. Из них подтвердились 73. Было составлено 73 протокола. Злостных нарушений было выявлено всего 15. Эти предприятия общественного питания были опечатаны, и их деятельность была приостановлена. Также были составлены около 300 протоколов в отношении физических лиц, посещавших эти заведения", - отчитался чиновник в эфире канала "Санкт-Петербург".

Добавим также, только на минувших выходных во время очередной ночной "облавы" правоохранители и инспекторы опечатали 5 баров и выписали штрафы 198 посетителям.

Напомним, что весь петербургский общепит вплоть до 31 января должен закрываться в 23:00.

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