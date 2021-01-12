Смольный договорился с "Газпромом" о реконструкции оранжерей Таврического сада

Правительство Петербурга подписало концессионное соглашение с Фондом поддержки социальных инициатив "Газпрома" о реконструкции и эксплуатации оранжереи Таврического сада, сообщили в Смольном.

Соглашение было заключено 30 декабря 2020 года на 49 лет. По его условиям, к 1 июля 2025 года инвестор должен создать социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями.

В обновленной оранжерии планируется проводить культурные мероприятия, концерты, а также организовать там детские развивающие и развлекательные секции. В проект планируется инвестировать не менее 700 млн рублей. Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома" стал единственным участником конкурса, который комитет по инвестициям объявил в 2020 году.

фото: gov.spb.ru