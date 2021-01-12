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11:50

КСП занялась проверкой Дирекции транспортного строительства и КРТИ

фото ЗакС политика КСП занялась проверкой Дирекции транспортного строительства и КРТИ

Начиная с сегодняшнего дня аудиторы Контрольно-счётной палаты Петербурга приступили к плановой проверке деятельности Дирекции транспортного строительства (ДТС), а также её учредителя - комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Мероприятия проводятся под контролем Юрия Шутова.

Специалисты КСП изучат адресность, эффективность и целевой характер расходования средств бюджета учреждений, выделенных из городской казны в период с 2019 по 2021 год. Работа аудиторов должна завершиться к 26 марта.

В сферу деятельности ДТС входит разработка проектов, строительство, реконструкция и ремонт городских дорог, трамвайных путей и метрополитена. В 2019 году на обозначенные цели дирекции было выделено свыше 24 млрд рублей.

Главой учреждения является Евгений Варов. В прошлом году внутри КРТИ прошли кадровые перестановки: на место Сергея Харлашкина пришёл Андрей Левакин. В петербургском правительстве транспортный блок курирует вице-губернатор Максим Соколов.


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