КСП занялась проверкой Дирекции транспортного строительства и КРТИ

Начиная с сегодняшнего дня аудиторы Контрольно-счётной палаты Петербурга приступили к плановой проверке деятельности Дирекции транспортного строительства (ДТС), а также её учредителя - комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Мероприятия проводятся под контролем Юрия Шутова.

Специалисты КСП изучат адресность, эффективность и целевой характер расходования средств бюджета учреждений, выделенных из городской казны в период с 2019 по 2021 год. Работа аудиторов должна завершиться к 26 марта.

В сферу деятельности ДТС входит разработка проектов, строительство, реконструкция и ремонт городских дорог, трамвайных путей и метрополитена. В 2019 году на обозначенные цели дирекции было выделено свыше 24 млрд рублей.

Главой учреждения является Евгений Варов. В прошлом году внутри КРТИ прошли кадровые перестановки: на место Сергея Харлашкина пришёл Андрей Левакин. В петербургском правительстве транспортный блок курирует вице-губернатор Максим Соколов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.