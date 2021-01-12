В ходе второй волны COVID-19 продуктовые наборы получили свыше 100 тысяч петербуржцев

С приходом второй волны коронавирусной инфекции, охватившей город в начале осени, продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи получили более 102 тысяч жителей Северной столицы, оповестили в комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Пожилым и одиноким людям, а также многодетным нуждающимся семьям волонтёры приобрели и выдали продукты первой необходимости: крупы, чай, печенье, муку, сахар, растительное масло, сметану и творог.

С начала октября в Штабе волонтёров зарегистрировались 1 153 человека, исполнивших 3 900 заявок, при этом ещё более 200 находятся в работе.

Также сообщается, что 178 добровольцев помогали амбулаторным врачам в поездках на домашние вызовы, обработав таким образом 6 892 заявки.