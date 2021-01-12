Шаман Габышев заявил о новом походе в Москву

Якутский шаман Александр Габышев заявил о намерении снова начать поход на Москву, его обращение опубликовано на YouTube-канале "Новости регионов".

Габышев намерен начать поход в марте 2021 года и передвигаться на белом коне. Его сторонники, по замыслу, поедут на машинах. По словам шамана, основной отряд будет ждать его в Иркутске, затем через Алтай он намерен "пройти через всю Сибирь". Цель похода на этот раз не уточняется.

Габышев привлек внимание общественности в 2019 году, когда шел пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина". Он собирался провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. Шамана задерживали, хотели привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Затем он снова возобновлял поход, но был задержан.

Весной 2020 года силовики взяли дом шамана штурмом, на следующий день его поместили в психоневролгический диспансер, где с ним на неделю пропала связь. Адвокаты пытались оспорить эту принудительную госпитализацию, но суды отказывали в удовлетворении жалоб. 22 июля Габышева выписали из психдиспансера.