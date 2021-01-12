Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается стабилизация по заболеваемости коронавирусом, передает РИА "Новости".

"По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения", - сказала Попова.

По ее словам, в 22 регионах наблюдается снижение числа заболевающих, в 61-м ситуация стабилизируется. В двух субъектах с малой численностью населения рост заболевших продолжается.

За последние сутки в России выявлено почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом.