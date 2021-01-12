Вакцина Pfizer от коронавируса не поступит в РФ в 2021 году

Немецко-американская вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, вероятнее всего, не поступит в Россию в текущем году, информирует "Интерфакс", ссылаясь на приближенные к фармацевтическому рынку источники.

Собеседники агентства известили, что на государственном уровне закупок препарата в РФ не планируется. Один из источников заявил также, что Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины в стране.

Кроме того, днём ранее в Pfizer сообщили, что не намерены поставлять препарат в РФ также по запросам частных лиц и компаний.

"Все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года, — объяснили фармацевты. — В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы".