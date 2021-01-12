Минпросвещения: Дистанционное обучение в школах никогда не заменит традиционное

Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что переход на дистанционное образование в школах в 2020 году было вынужденной временной мерой, и она не заменит традиционный формат обучения, передает ТАСС.

"Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения", - сказал Кравцов.

При этом он отметил, что в России уже создана цифровая среда с системой видеоконференцсвязи и соцсетью, и она дополняет классическое образование.

Школы перевели на дистанционное обучение весной 2020 года, когда в России началась эпидемия коронавируса. 1 сентября школы вернулись к традиционному формату, но вскоре снова ушли на дистанционку, когда заболеваемость начала резко расти.