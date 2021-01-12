Смольный потратил 5 млрд рублей на выкуп 19 зданий для размещения соцобъектов

В 2020 году в собственность города были выкуплены 19 зданий для размещения в них социальной инфраструктуры: из бюджета Петербурга на эти цели ушло свыше 5 млрд рублей, известили в Смольном. В текущем году на данные цели заложено ещё больше - порядка 8 млрд рублей.

В прошлом году в 8 районах города были открыты 12 новых детсадов, совокупно рассчитанных на 1500 мест.

В ближайшее время откроют свои двери две новые школы в Красносельском и Приморском районах, которые смогут принять 2475 учащихся.

На Чугунной улице два здания поступили на городской баланс для больницы Святителя Луки. Там будет открыт круглосуточный амбулаторный центр - трансформер. При необходимости его можно будет перепрофилировать под инфекционный стационар на 165 коек.

В Невском районе выкуплено помещение под офис врача общей практики, а в Красногвардейском районе в шести новых кабинетах будут оказывать стоматологические услуги.

В ЖК "Северная долина" в Выборгском районе обустроили новый спортивный центр. Пять нежилых помещений выкуплены для Школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

В Колпино на месте кинотеатра "Подвиг" появится Дом культуры.

Также в 2020 году застройщики на безвозмездной основе передали городу еще 12 соцобъектов: 8 детсадов, две поликлиники, школу и подростково-молодёжный центр.

"За последние три года мы значительно сократили дисбаланс между жилой застройкой и созданием социальных объектов. В том числе за счет выкупа зданий у застройщиков и реконструкции старого фонда", - отчитался о проделанной работе петербургский глава Александра Беглов.

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