Институт Жириновского получил от Госдумы подрядов на 13 млн рублей в 2020 году

Основанный ЛДПР и Владимиром Жириновским Институт мировых цивилизаций в 2020 году получил от Государственной думы госконтрактов на сумму 13,1 млн рублей, подсчитали в "МБХ медиа", основываясь на данных базы "СПАРК-Интерфакс".

Всего вуз заключил 5 договоров подряда; заказчиком выступал аппарат Госдумы, во всех случаях ему требовались услуги "по проведению экспертно-аналитических исследований".

К примеру, 4,8 млн рублей нижняя палата федерального парламента предоставила учебному заведению за "анализ зарубежного опыта привлечения иностранных квалифицированных специалистов и выработку рекомендаций по совершенствованию миграционного и трудового законодательства". Другие 2,3 млн рублей ушли на исследования о "цифровой культуре" в России.

Подготовка рекомендаций "по нормативному правовому обеспечению создания системы финансирования проектов по внедрению цифровых платформенных решений" обошлась Госдуме в 2,15 млн рублей.

2 млн рублей ушло на "анализ зарубежного опыта и разработку законодательных инструментов создания в Российской Федерации благоприятной среды для работы российских и иностранных ученых, специализирующихся на прорывных инновационных исследованиях".

Наконец, "финальные" 1,9 млн рублей институту выделили на мониторинг применения "нормативных правовых актов по мерам государственной поддержки граждан старшего поколения на федеральном и региональном уровнях".

Жириновский и ЛДПР учредили Институт мировых цивилизаций в 1999 году. Вуз специализируется на 13 направлениях образовательной деятельности.

Одним из его выпускников, например, был нынешний глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв.