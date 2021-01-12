Петербургские родители жалуются на качество блюд, подаваемых в столовой школы №328

Подаваемые в столовой петербургской школы №328 обеды вызывают серьёзные опасения у родителей учащихся там детей.

В сервисе "Яндекс.Район" горожане сообщают о том, что школьники жалуются на болезненные ощущения в животах после приёма пищи, кроме того, блюда не соответствуют тем, что заявлены в меню.

Поставкой продуктов в школу занимается комбинат социального питания "Волна": информация об услуге подтверждается на его сайте. Комбинат поставляет готовую продукцию в 61 учебное заведение Невского района.

В одном из постов родители заявляют, что, по их сведениям, недоеденная пища получает "вторую жизнь", повторно выдаваясь детям.