Беглов и Макаров поздравили петербургских журналистов и издателей с Днем российской печати

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили сотрудников издательств, СМИ и полиграфии с Днем российской печати.

Беглов заявил, что работающие в Петербурге журналистские коллективы "отличает высокий профессионализм, уважение к людям, блестящее владение словом и глубокая сопричастность к судьбе родного города и страны". Он поблагодарил представителей медиасообщества "за ответственность и гражданскую позицию. По его словам, в свете эпидемии коронавируса петербуржцы "получают полную информацию о принимаемых органами власти решениях, о работе системы здравоохранения и социальных учреждений". Беглов пожелал журналистам и всем работникам печатной отрасли успехов в работе.

Макаров заявил, что современная пресса "выполняет важнейшую функцию – обеспечивает реализацию в обществе ключевого конституционного права людей на свободу слова". Он заявил, что вклад петербургских журналистов "заслуживает высокой оценки" и назвал сотрудников СМИ "примером для молодежи, которая еще только ищет свое призвание в журналистике". Макаров пожелал работникам СМИ здоровья, вдохновения и новых достижений.

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