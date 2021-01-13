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11:21

Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января

фото ЗакС политика Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января

Политик Алексей Навальный в своем Telegram-канале заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января.

По словам Навального, он уже купил билеты до Москвы. Он подчеркнул, что перед ним не стоял вопрос "возвращаться или нет", и в Германию его "в реанимационной коробке" после покушения.

"Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты", - написал Навальный.

Навальный находился в Германии с конца августа, когда его доставили в состоянии комы в берлинскую клинику "Шарите". Политику стало плохо при перелете из Томска в Москву. Он очнулся спустя  три недели.

Несколько независимых лабораторий и эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального обнаружены следы вещества из группы нервно-паралитических ядов "Новичок". Об этом же свидетельствуют выводы медиков клиники, опубликованные в Lancet. В середине декабря The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о слежке ФСБ за Навальным, в котором перечислялись имена людей, предположительно, имеющих отношение к отравлению политика.

Накануне стало известно, что ФСИН через суд добивается отмены условного срока заключения Навального по делу "Ив Роше" и замены его на реальный срок. Этим ведомство пригрозило еще в декабре, сочтя, что проходящий реабилитацию в Германии Навальный уклоняется от контроля. В канун Нового года СК возбудил уголовное дело о мошенничестве, для которого формальным поводом стали пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*. В СК заявили, якобы Навальный мог присвоить их себе.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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