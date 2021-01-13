СР подготовила законопроект, по которому родным умерших от COVID-19 медиков полагается пенсия

Справедливороссы передали для рассмотрения в кабинет министров законодательную инициативу, представляющую собой поправки в закон "О страховых пенсиях". Суть их в том, чтобы родственники медработников, скончавшихся при работе с коронавирусными больными от инфекции, получили право на страховую пенсию. Существующая сегодня практика единовременных выплат семьям медиков, погибших на посту при таких обстоятельствах, лидера партии Сергея Миронова устраивает не в полной мере. Проблема для него тем серьезнее, чем больше он замечает расхождений в статистических данных о смертности медиков. Порой, по наблюдениям депутата, опровергают друг друга сами ведомства с их официальными цифрами.

"По информации Минздрава за декабрь признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков. Согласно данным которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше. В любом случае смертность врачей от COVID-19 в нашей стране является аномально высокой по мировым меркам", - цитирует политика его пресс-служба.

Из этого, по словам Миронова, следует, что врачи не получили от государства необходимой защиты для работы с опасными больными, а значит, они и их близкие вправе рассчитывать на более серьезную материальную помощь.