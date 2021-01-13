ТАСС: Путин огласит послание Федеральному собранию в середине февраля

Президент Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в середине февраля, пишут РИА "Новости" и ТАСС со ссылками на источник в парламенте.

"Похоже, [оглашение послания состоится] в середине февраля", - сказал источник.

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Раньше оно проходило осенью, в ноябре-декабре, но в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

Так, в 2020 году Путин выступил с посланием в середине января. Тогда его выступление запомнилось тем, что в его ходе Путин анонсировал внесение масштабных поправок в Конституцию.

фото: пресс-служба Кремля