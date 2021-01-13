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15:22

Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заразился коронавирусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам Чернышенко, Шадаев успешно борется с болезнью.

Кроме Шадаева, коронавирусом переболел ряд представителей кабмина и российских властей. Инфекцию перенесли премьер-министр Михаил Мишустин вице-премьер Юрий Трутнев, министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и министр энергетики Александр Новак.

Также переболели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, ряд депутатов Госдумы, сенаторов и главы более двух десятков регионов. Один из депутатов 13 января попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

фото: digital.gov.ru

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