МИД добивается вызволения Варламова и Верзилова, задержанных в Африке

Российский МИД вмешался в ситуацию с задержанными 13 января в Южном Судане блогером Ильей Варламовым и издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым и добивается их скорейшего освобождения. Дипломатам удалось выйти на связь с россиянами, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

"МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова", - приводится ее цитата.

Переговоры с участниками конфликтной ситуации пытаются вести сотрудники российского посольства в Уганде и Южном Судане.

Напомним, что Варламова с женой, Верзилова и директора Европейской гимназии Ивана Боганцева задержали на том основании, что при себе у них нашли пульт от дрона. При этом сам дрон изъяли еще в Уганде. Путешественники также пожаловались на попытку местной полиции отобрать у них телефоны.