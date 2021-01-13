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17:26

"Я ищу, требую, настаиваю, но все боятся": Жириновский - о своем преемнике

фото ЗакС политика "Я ищу, требую, настаиваю, но все боятся": Жириновский - о своем преемнике

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил об усилившемся у него желании определиться с преемником на своем партийном посту. Подчеркивая, что это "не монархический строй" и что кандидатуры будут обсуждаться на съезде, он, тем не менее, признался, что потенциальные претенденты сегодня в личных разговорах уклоняются от потенциальной будущей ответственности.

"Сейчас сколько я ни предлагал тем, кто наиболее близок к руководству партии, - боятся, ибо партией руководить оппозиционной в России тяжело, нужно иметь очень много знаний, быть публичным, иметь возможность отвечать на любой вопрос в любое время суток. Я бы с удовольствием, но пока нет, я ищу, требую, настаиваю, но все боятся", - рассказал политик во время эфира в Instagram.

По словам 74-летнего депутата Госдумы, если на съезде партия решит, что кто-то способен лучше него управлять партией, то он "будет только рад".

Ранее в разговоре о преемниках Жириновский сетовал на их неготовность, но при этом руководствовался собственными наблюдениями. В числе своих возможных сменщиков он называл врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, губернатора Смоленской области Алексея Островского, замруководителя Рособрнадзора Бориса Чернышова и депутата Алексея Диденко.

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