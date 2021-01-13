Сестрорецкую больницу №40 реконструируют до конца года

Работы по реконструкции корпусов городской больницы №40 в Сестрорецке, начавшиеся в 2019 году, должны завершиться не позднее наступившего 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного после посещения объекта губернатором Александром Бегловым. Речь идет об усовершенствовании реабилитационного корпуса, где создадут противошоковую операционную и новые залы, и финальной стадии работ на территории заново отстроенного патолоанатомического корпуса. В свою очередь, административный корпус и гараж уже готовы.

Беглов отметил на примере больницы №40, что госпитали-"трансформеры", принимающие в своих стенах и коронавирусных больных, и пациентов с неинфекционными заболеваниями, дают результат. С весны прошлого года, когда началась массовая госпитализация людей с коронавирусом, здесь развернули 130 коек для тяжелых пациентов. Кроме того, в сестрорецкой больнице начиная с мая более тысячи горожан восстанавливались после перенесенной инфекции.

"Постковидная реабилитация востребована, опыт Петербурга перенимают другие регионы", - заметил Беглов.

фото: пресс-служба Смольного

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